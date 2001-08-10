Тихоокеанское
Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
12:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Инструкторы-участники СВО обучают сахалинских военных применению гранатометов "Костёр"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые контрактники мотострелковых подразделений гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают стрельбу из подствольных гранатометов ГП-25 "Костёр". Занятия проводят опытные инструкторы - участники специальной военной операции, которые обучают военных поражать цели на расстоянии до 400 метров.

Практические занятия проходят на специально подготовленной площадке полигона "Троицкий", где военнослужащие выполняют боевые стрельбы 40-мм осколочной гранатой ВОГ-25. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, особенность гранатомета ГП-25 позволяет вести огонь как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

Инструкторы учат мотострелков поражать живую силу условного противника, находящуюся в окопах, траншеях, за различными преградами и на обратных скатах местности. Подствольный гранатомет крепится к нижней части ствола автомата Калашникова, что позволяет стрелку одновременно вести огонь как гранатами, так и стандартными боеприпасами калибра 5,45 мм.

