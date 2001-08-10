Власти Южно-Сахалинска приглашают предприятия присоединиться к выездной вакцинации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска запустила осеннюю прививочную кампанию, предложив всем предприятиям города организовать вакцинацию сотрудников непосредственно на рабочих местах. Одними из первых профилактические прививки от гриппа, пневмококковой инфекции и коронавируса сделали более 80 сотрудников городской мэрии.

Выездную вакцинацию для работников администрации организовали совместно с Центральной поликлиникой. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, такая форма организации прививочной кампании позволяет максимально удобно пройти вакцинацию без отрыва от производства. Руководство города готово оказать содействие в организации аналогичных выездных мероприятий для всех трудовых коллективов Южно-Сахалинска.

Сотрудники администрации положительно оценивают инициативу. "Я ежегодно прививаюсь, вся наша семья делает прививки, потому что я болела гриппом очень тяжело два года назад, ребенок тяжело переболел. Прививка помогает перенести заболевание гораздо легче", - поделилась сотрудница мэрии Анна Мухина. Медики подчеркивают, что регулярная вакцинация является ключевым инструментом сохранения здоровья населения, защищает от тяжелых форм заболеваний и способствует формированию коллективного иммунитета. Для организации выездной вакцинации на предприятии работодателям необходимо подать заявку в департамент социальной политики по телефону 300-719 в рабочее время. Вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС.