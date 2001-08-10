Более 500 сахалинских пенсионеров посетили летние мероприятия Центров общения СФР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Социальный фонд России организовал на Сахалине и Курилах активный летний досуг для пенсионеров. Более 500 участников десяти Центров общения старшего поколения посетили 161 мероприятие, от творческих мастерских до уроков кибербезопасности.

Летняя программа объединила самые разные форматы активности. Пенсионеры участвовали в совместных путешествиях и экскурсиях, посещали поэтические вечера, творческие встречи, шахматные турниры и пикники на природе. Особое внимание организаторы уделили образовательным проектам: урокам финансовой и компьютерной грамотности.

Как рассказали ТИА "Острова" в отделении Социального фонда России по Сахалинской области, ключевой задачей таких уроков стало повышение цифровой безопасности и социальной активности граждан "серебряного" возраста. Специалисты фонда также проводили профилактические беседы, где объясняли алгоритм действий при столкновении с мошенниками. Среди самых ярких событий лета - экологическая акция "Чистый берег" в Невельске, Фестиваль воздушных шаров "Воздух" в Поронайске и создание масштабного полотна с именами героев Великой Отечественной войны.

Планы мероприятий Центров общения формируют при непосредственном участии самих пенсионеров, что поддерживает их интерес к активной социальной жизни. Посещение всех событий остается бесплатным и доступным для любого жителя региона пенсионного возраста без предварительного отбора или регистрации.