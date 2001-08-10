ВТБ готов выдавать "Дальневосточную ипотеку" для всех многодетных семей региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ поддерживает инициативу президента РФ по расширению условий программы "Дальневосточная ипотека" и готов предоставлять льготные кредиты под 2% годовых всем многодетным семьям макрорегиона, работникам сферы образования, а также на приобретение вторичного жилья в населенных пунктах с ограниченным предложением новостроек. Банк приступит к реализации инициативы сразу после принятия соответствующих решений.
По оценке ВТБ, расширение программы дальневосточной ипотеки позволит сделать ее еще более социально ориентированной и решить жилищные вопросы большего числа дальневосточников.
"ВТБ видит значительный потенциал в расширении "Дальневосточной ипотеки" для решения важных социальных задач региона. Сегодня здесь проживает более 160 тысяч* многодетных семей, для которых эта программа может стать реальным шансом улучшить жилищные условия, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ- 2025. - Мы также считаем важным акцентировать внимание на поддержку сферы образования. Привлечение и удержание квалифицированных кадров - это залог успешного будущего региона".
"Дальневосточная и арктическая ипотека" пользуется высоким спросом среди жителей Дальнего Востока. С момента запуска программы ВТБ направил более 100 млрд рублей на финансирование покупки недвижимости, что позволило более 22 тысячам семей обрести собственное жилье. Только в 2025 году при активном участии ВТБ заемщики приобрели по программе более 210 тысяч квадратных метров жилья. Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 млн рублей (для сравнения, в 2019 году - 3,5 млн рублей).
"Низкая процентная ставка по программе позволяет клиентам комфортно планировать свой бюджет и направлять освободившиеся средства на другие важные цели, в том числе - долгосрочное финансовое планирование. И для десятков тысяч человек в регионе сегодня будущие цели стали ближе", - добавил Александр Пахомов.
__________
* по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:32 Сегодня На Сахалине застройщика-мошенника приговорили к восьми годам колонии
09:00 Сегодня Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны
10:41 Сегодня Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
10:35 Сегодня Сахалинское отделение СФР направило 22 миллиона рублей на родовые сертификаты
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 10:41 Сегодня Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
- 09:24 Вчера Сотрудница сахалинской библиотеки представила издания военных лет на конференции в Новосибирске
- 12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
- 09:45 5 Сентября Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?