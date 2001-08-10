ВТБ готов выдавать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ поддерживает инициативу президента РФ по расширению условий программы "Дальневосточная ипотека" и готов предоставлять льготные кредиты под 2% годовых всем многодетным семьям макрорегиона, работникам сферы образования, а также на приобретение вторичного жилья в населенных пунктах с ограниченным предложением новостроек. Банк приступит к реализации инициативы сразу после принятия соответствующих решений.

По оценке ВТБ, расширение программы дальневосточной ипотеки позволит сделать ее еще более социально ориентированной и решить жилищные вопросы большего числа дальневосточников.

"ВТБ видит значительный потенциал в расширении "Дальневосточной ипотеки" для решения важных социальных задач региона. Сегодня здесь проживает более 160 тысяч* многодетных семей, для которых эта программа может стать реальным шансом улучшить жилищные условия, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ- 2025. - Мы также считаем важным акцентировать внимание на поддержку сферы образования. Привлечение и удержание квалифицированных кадров - это залог успешного будущего региона".

"Дальневосточная и арктическая ипотека" пользуется высоким спросом среди жителей Дальнего Востока. С момента запуска программы ВТБ направил более 100 млрд рублей на финансирование покупки недвижимости, что позволило более 22 тысячам семей обрести собственное жилье. Только в 2025 году при активном участии ВТБ заемщики приобрели по программе более 210 тысяч квадратных метров жилья. Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 млн рублей (для сравнения, в 2019 году - 3,5 млн рублей).

"Низкая процентная ставка по программе позволяет клиентам комфортно планировать свой бюджет и направлять освободившиеся средства на другие важные цели, в том числе - долгосрочное финансовое планирование. И для десятков тысяч человек в регионе сегодня будущие цели стали ближе", - добавил Александр Пахомов.

__________

* по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики