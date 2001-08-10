ВТБ в 1,5 раза нарастил поддержку рыбной отрасли Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ предоставил предприятиям рыбной промышленности Дальнего Востока 7,3 млрд рублей с начала 2025 года. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные регионы поддержки — Камчатка и Приморский край, где наблюдается рост инвестиционной активности и модернизация предприятий. Об этом в преддверии ВЭФ-2025 рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

ВТБ нацелен на развитие отрасли через финансирование судостроения, обновление производственных мощностей и создание современной инфраструктуры. Банк содействует реализации масштабных проектов, которые способствуют укреплению рыбной отрасли и развитию экономического потенциала дальневосточных регионов.

«Рыбная отрасль – ключевой сектор экономики Дальнего Востока, она обеспечивает устойчивый рост и технологическое обновление регионов. Наша поддержка направлена на обеспечение компаний необходимыми ресурсами для строительства судов, модернизации и расширения производства, что в итоге укрепляет экспортный потенциал страны и создаёт новые рабочие места», — подчеркнул Руслан Еременко.