Почти треть южнасахалинцев готова согласиться на неофициальную зарплату
Такие данные по результатам опроса экономически активного населения города предоставило агентство SuperJob. Почти половина респондентов, напротив, категорически отвергает любые предложения о трудоустройстве с "серыми" схемами оплаты.
Исследование выявило четкую зависимость между отношением к неофициальным доходам и социально-демографическими характеристиками респондентов. Мужчины демонстрируют большую готовность к получению зарплаты в конверте (33%), чем женщины (23%). Наиболее лояльно к неофициальному трудоустройству настроена возрастная группа от 35 до 45 лет, где 35% опрошенных потенциально согласны на такой формат. Молодежь до 35 лет и южнасахалинцы старше 45 лет выражают меньшую готовность - 26% и 22% соответственно.
Материальное положение и уровень образования также напрямую влияют на позицию горожан. Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей лишь четверть (25%) готова рассмотреть "серые" схемы, а доля отказавшихся здесь самая высокая и достигает 55%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность выше (32%), а отказов меньше (41%). Как сообщили ТИА "Острова" в агентстве SuperJob, респонденты с высшим образованием реже соглашаются на неофициальную зарплату (22%), чем граждане со средним профессиональным образованием (34%).
Время проведения: 29 августа — 2 сентября 2025 года
