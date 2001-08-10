Тихоокеанское
Почти треть южнасахалинцев готова согласиться на неофициальную зарплату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такие данные по результатам опроса экономически активного населения города предоставило агентство SuperJob. Почти половина респондентов, напротив, категорически отвергает любые предложения о трудоустройстве с "серыми" схемами оплаты.

Исследование выявило четкую зависимость между отношением к неофициальным доходам и социально-демографическими характеристиками респондентов. Мужчины демонстрируют большую готовность к получению зарплаты в конверте (33%), чем женщины (23%). Наиболее лояльно к неофициальному трудоустройству настроена возрастная группа от 35 до 45 лет, где 35% опрошенных потенциально согласны на такой формат. Молодежь до 35 лет и южнасахалинцы старше 45 лет выражают меньшую готовность - 26% и 22% соответственно.

Материальное положение и уровень образования также напрямую влияют на позицию горожан. Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей лишь четверть (25%) готова рассмотреть "серые" схемы, а доля отказавшихся здесь самая высокая и достигает 55%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность выше (32%), а отказов меньше (41%). Как сообщили ТИА "Острова" в агентстве SuperJob, респонденты с высшим образованием реже соглашаются на неофициальную зарплату (22%), чем граждане со средним профессиональным образованием (34%).

Время проведения: 29 августа — 2 сентября 2025 года

 

