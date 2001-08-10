В Южно-Сахалинске капитально ремонтируют 160 подвалов до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске реализуют масштабную программу по капитальному ремонту подвальных помещений в многоквартирных домах, инициированную губернатором Валерием Лимаренко. До конца 2025 года в областном центре планируют привести в порядок около 160 подвалов, что устранит проблемы с подтоплением и создаст более комфортные условия для жителей.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, специалисты провели комплексное обследование жилого фонда и включили в программу наиболее проблемные подвалы, в основном расположенные в домах 1970-х годов постройки. На объектах выполняют текущий ремонт инженерных сетей, капитальный ремонт подвальных помещений и ремонт внутриквартальных сетей, из-за ветхости которых происходят подтопления.

Капитальный ремонт уже идет на 14 адресах города. В активной стадии находятся работы в доме по улице Ленина, 312А. Представитель подрядчика Эдуард Хан сообщил, что рабочие уже очистили подвал от мусора, демонтировали старые перегородки и сейчас выполняют заделку швов, гидроизоляцию межпанельных соединений, бетонирование пола и замену инженерных сетей. Все работы планируют завершить до начала отопительного сезона - ориентировочно к концу сентября.