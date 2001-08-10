В Поронайском районе готовят к асфальтированию участок автодороги Лермонтовка – Вахрушев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На участке автомобильной дороги Лермонтовка - Вахрушев с 4 по 5 км продолжается капитальный ремонт. Полный комплекс работ на объекте президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни" должен быть завершен в ноябре 2025 года.
"Сейчас подрядная организация выполняет устройство земляного полотна и основания из укрепленного грунта, установку бортового камня, монтаж фундаментных опор освещения, расчистку полосы отвода. После капитального ремонта на участке региональной автодороги протяженностью 1,46 км будет устроена новая дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, подрядчик выполнит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов и автомобилистов: обустроит тротуары, автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами, пешеходные переходы, установит наружное освещение и перильное ограждение", - рассказал руководитель ГКУ "Управление Сахалинавтодор" Вадим Думанский.
В прошлом году на 4 км автодороги Лермонтовка - Вахрушев были выполнены работы по замене одноочковой водопропускной трубы на трехочковую, что позволило исключить риски затопления села Восток в период паводков.
Напомним, что в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году работы также ведутся на участках региональных автодорог в Холмском и Невельском районах, а также в Южно-Сахалинске. Летом этого года был завершен ремонт участка в Углегорском районе протяженностью около 14 км. Изношенное асфальтобетонное покрытие обновили на трассе между поворотом на Солнцевский угольный разрез и селом Ольховка. Ход работ на объектах нацпроекта в островном регионе находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.
