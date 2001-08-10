Аналитика ВТБ: дальневосточный бизнес стал втрое чаще регистрировать товарные знаки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первом полугодии 2025 года дальневосточные предприятия кратно нарастили количество заявок на регистрацию товарных знаков, поданных через сервис ВТБ. Этот показатель увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом в рамках ВЭФ-2025 рассказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
В прошлом году основной спрос в регионе демонстрировала сфера оптовой и розничной торговли. В этом году к компаниям из этих сфер добавились производители продуктов питания и косметических товаров, а также представители общепита.
"Российские предприниматели на Дальнем Востоке активно наращивают обороты, что наглядно демонстрирует рост активности по регистрации новых товарных знаков. С помощью сервиса ВТБ клиенты могут получить полную юридическую поддержку и помощь на всех этапах регистрации, включая анализ рисков перед подачей в Роспатент", - отметил Спартак Солонин.
По числу заявок на Дальнем Востоке лидируют бренды в следующих категориях: кондитерские изделия, кафе и рестораны, аптеки, косметика. Также в 2025 году подавали заявки дальневосточные компании, занимающиеся онлайн-торговлей, продажами авто и изделий из кожи.
По данным Роспатента, на текущий момент в России действуют свыше 980 тысяч товарных знаков отечественных и иностранных правообладателей. Ведомство связывает спрос на товарные знаки с развитием культуры интеллектуальной собственности в стране.
