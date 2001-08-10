13:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 5 сентября, жители и гости областного центра могут приобрести кету по цене 200 рублей за килограмм, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
Продажа осуществляется по адресам:
- м-н "Дом Морепродуктов", ТЦ Еланский, Еланский пр., 29 с 13.00.
- м-н "Дом Морепродуктов", ул. Есенина, 5 с 13.30.
- м-н "Дом Морепродуктов", ул. Поповича, 69Б с 14.00
- пр. Мира 47 А, м-н "Баловень" с 13.00
- ул. Дзержинского, 37, м-н "Баловень" с 13.00.
- ул. Анивская 67, м-н "Баловень" с 14.00.
- Холмское шоссе 5/6 , м-н "Баловень" с 14.00.
