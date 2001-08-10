Тихоокеанское
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 5 сентября, жители и гости областного центра могут приобрести кету по цене 200 рублей за килограмм, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Продажа осуществляется по адресам:

- м-н "Дом Морепродуктов", ТЦ Еланский, Еланский пр., 29 с 13.00.

- м-н "Дом Морепродуктов", ул. Есенина, 5 с 13.30.

- м-н "Дом Морепродуктов", ул. Поповича, 69Б с 14.00

- пр. Мира 47 А, м-н "Баловень" с 13.00

- ул. Дзержинского, 37, м-н "Баловень" с 13.00.

-⁠ ул. Анивская 67, м-н "Баловень" с 14.00.

- Холмское шоссе 5/6 , м-н "Баловень" с 14.00.

