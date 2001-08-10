В Синегорске начали ремонт и очистку верхнего водохранилища
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Синегорске начались масштабные работы по ремонту и очистке верхнего водохранилища на ручье Больничном, которые должны решить проблемы с качеством водоснабжения. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин взял ситуацию на особый контроль после многочисленных обращений жителей в течение лета.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, на объекте одновременно работают две подрядные организации. Одна компания укрепляет гидротехническое сооружение с внутренней и внешней стороны, а вторая проводит очистку водной чаши, удаляя иловые отложения и расчищая берега от грунтовых образований.
Главный инженер Сахалинской коммунальной компании Александр Грищенко сообщил, что весь комплекс работ планируют завершить в течение 45 дней, как предусмотрено контрактом. При благоприятных погодных условиях сроки могут сократить до 25 дней. После этого к работе подключится станция комплексной очистки воды, успешно прошедшая пусконаладочные испытания.
Сергей Надсадин подчеркнул, что обеспечение синегорцев чистой водой является приоритетной задачей. На объекте организован многоуровневый контроль с участием специалистов Департамента городского хозяйства и Управления по делам ГО и ЧС. Все работы должны завершить до наступления первых морозов. В настоящее время водоснабжение Синегорска осуществляется с резервного водозабора в штатном режиме.
