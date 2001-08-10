В трех районах Сахалина заменили более девяти километров коммунальных сетей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковском, Охинском и Томаринском районах Сахалинской области ведутся активные работы по замене ветхих коммунальных сетей. В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни" рабочие уже уложили более девяти километров новых труб водо- и теплоснабжения.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что модернизация систем жизнеобеспечения представляет собой прямую инвестицию в комфорт городов и поселков. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства, эта работа объединяет несколько направлений: исполнение национального проекта, подготовку к отопительному периоду и собственные программы ресурсоснабжающих организаций.
В Корсакове подрядчики завершили замену водопровода на участке от дома 42 по улице Первомайской до насосной станции №1 в переулке Заречном. Общая длина уже обновленных в этом году сетей превысила три километра. Местный житель Олег Миронов отметил, что проблемный участок, известный частыми порывами, наконец заменили, что вселяет optimism в отношении бесперебойного водоснабжения.
Параллельно работы идут в Охе, где подрядная организация смонтировала 2,8 километра из запланированных 3,6 километра водопровода. Новые трубы появятся на улицах Невельского, Дзержинского, 50 лет Октября и других. Также рабочие обустроят 15 железобетонных колодцев. В Томари ремонтируют теплотрассы общей протяженностью 3,2 километра на улицах Дзержинского, Ломоносова и Юбилейной. Этот этап планируется завершить до 1 октября для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь.
Всего в течение трех лет в рамках инициативы президента России в регионе заменят более 40 километров инженерных коммуникаций.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
13:22 1 Сентября Новую школу на 1200 учеников открыли в жилом комплексе "Авангард" в Южно-Сахалинске
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 12:57 Вчера В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
- 09:45 Вчера Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
- 13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
- 10:27 4 Сентября Сахалинский опыт помогает молодым специалистам строить карьеру
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?