В трех районах Сахалина заменили более девяти километров коммунальных сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском, Охинском и Томаринском районах Сахалинской области ведутся активные работы по замене ветхих коммунальных сетей. В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни" рабочие уже уложили более девяти километров новых труб водо- и теплоснабжения.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что модернизация систем жизнеобеспечения представляет собой прямую инвестицию в комфорт городов и поселков. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства, эта работа объединяет несколько направлений: исполнение национального проекта, подготовку к отопительному периоду и собственные программы ресурсоснабжающих организаций.

В Корсакове подрядчики завершили замену водопровода на участке от дома 42 по улице Первомайской до насосной станции №1 в переулке Заречном. Общая длина уже обновленных в этом году сетей превысила три километра. Местный житель Олег Миронов отметил, что проблемный участок, известный частыми порывами, наконец заменили, что вселяет optimism в отношении бесперебойного водоснабжения.

Параллельно работы идут в Охе, где подрядная организация смонтировала 2,8 километра из запланированных 3,6 километра водопровода. Новые трубы появятся на улицах Невельского, Дзержинского, 50 лет Октября и других. Также рабочие обустроят 15 железобетонных колодцев. В Томари ремонтируют теплотрассы общей протяженностью 3,2 километра на улицах Дзержинского, Ломоносова и Юбилейной. Этот этап планируется завершить до 1 октября для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь.

Всего в течение трех лет в рамках инициативы президента России в регионе заменят более 40 километров инженерных коммуникаций.