Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр профессионального развития "Острова" при поддержке Росмолодежи начал масштабную образовательную программу "Проводники карьеры". Ее цель - подготовить 567 специалистов со всей России, которые будут помогать молодежи строить профессиональную траекторию.
На участие в проекте поступило 777 заявок, что превысило ожидания организаторов. Обучение проходит в онлайн-формате в рамках национального проекта "Молодежь и дети". К программе присоединились сотрудники карьерных центров вузов и ссузов, а также консультанты по развитию персонала предприятий.
Первый этап обучения продлится до 1 октября. Участники изучат ценности профессионального развития, инструменты взаимодействия с работодателями и методы поддержки молодежи от 14 до 35 лет. Лекции доступны в прямом эфире или записи, после чего слушатели выполняют практические задания.
Выпускники программы смогут диагностировать профессиональные цели, разрабатывать индивидуальные карьерные маршруты, подбирать образовательные ресурсы и содействовать трудоустройству молодежи. Второй, очный этап обучения запланирован на время проведения всероссийского форума "ОстроVа" в Южно-Сахалинске.
Центр профессионального развития "Острова" создан по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи, в котором Сахалинская область вошла в число 12 регионов-победителей. До конца 2025 года центр проведет десять образовательных программ в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Ивановской области и других регионах страны.
