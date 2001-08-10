Сахалинский центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр профессионального развития "Острова" при поддержке Росмолодежи начал масштабную образовательную программу "Проводники карьеры". Ее цель - подготовить 567 специалистов со всей России, которые будут помогать молодежи строить профессиональную траекторию.

На участие в проекте поступило 777 заявок, что превысило ожидания организаторов. Обучение проходит в онлайн-формате в рамках национального проекта "Молодежь и дети". К программе присоединились сотрудники карьерных центров вузов и ссузов, а также консультанты по развитию персонала предприятий.

Первый этап обучения продлится до 1 октября. Участники изучат ценности профессионального развития, инструменты взаимодействия с работодателями и методы поддержки молодежи от 14 до 35 лет. Лекции доступны в прямом эфире или записи, после чего слушатели выполняют практические задания.

Выпускники программы смогут диагностировать профессиональные цели, разрабатывать индивидуальные карьерные маршруты, подбирать образовательные ресурсы и содействовать трудоустройству молодежи. Второй, очный этап обучения запланирован на время проведения всероссийского форума "ОстроVа" в Южно-Сахалинске.

Центр профессионального развития "Острова" создан по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи, в котором Сахалинская область вошла в число 12 регионов-победителей. До конца 2025 года центр проведет десять образовательных программ в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Ивановской области и других регионах страны.