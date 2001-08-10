На Дальнем Востоке вдвое расширится география выездного сервиса ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ до конца 2025 года удвоит масштаб выездного обслуживания на Дальнем Востоке, упростив доступ к финансовым услугам для 5 млн жителей 420 населенных пунктов.Доставку будут обеспечивать 240 выездных менеджеров. Их число вырастет в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас каждый пятый продукт на Дальнем Востоке клиенты ВТБ оформляют с помощью выездного сервиса. Об этом на ВЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Выездной сервис стал массовым запросом по всей России. Особенно важно это для Дальнего Востока с его непростыми логистическими условиями – именно там выездной сервис дает людям удобство и скорость», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

До конца года банк также расширит число логистических центров, которые координируют все процессы выездного сервиса. Их общее число превысит 130 по всей стране.

Фото: Владимир Смирнов