Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2025
Сейчас 18:01
80,85|94,25
Сахалинская прокуратура контролирует соблюдением прав жителей Курил, пострадавших от цунами
17:52, | Новости общества Сахалина и Курил

На Дальнем Востоке вдвое расширится география выездного сервиса ВТБ

На Дальнем Востоке вдвое расширится география выездного сервиса ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ до конца 2025 года удвоит масштаб выездного обслуживания на Дальнем Востоке, упростив доступ к финансовым услугам для 5 млн жителей 420 населенных пунктов.Доставку будут обеспечивать 240 выездных менеджеров. Их число вырастет в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас каждый пятый продукт на Дальнем Востоке клиенты ВТБ оформляют с помощью выездного сервиса. Об этом на ВЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Выездной сервис стал массовым запросом по всей России. Особенно важно это для Дальнего Востока с его непростыми логистическими условиями – именно там выездной сервис дает людям удобство и скорость», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

До конца года банк также расширит число логистических центров, которые координируют все процессы выездного сервиса. Их общее число превысит 130 по всей стране.

Фото: Владимир Смирнов

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?