На Дальнем Востоке вдвое расширится география выездного сервиса ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ до конца 2025 года удвоит масштаб выездного обслуживания на Дальнем Востоке, упростив доступ к финансовым услугам для 5 млн жителей 420 населенных пунктов.Доставку будут обеспечивать 240 выездных менеджеров. Их число вырастет в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас каждый пятый продукт на Дальнем Востоке клиенты ВТБ оформляют с помощью выездного сервиса. Об этом на ВЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
«Выездной сервис стал массовым запросом по всей России. Особенно важно это для Дальнего Востока с его непростыми логистическими условиями – именно там выездной сервис дает людям удобство и скорость», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.
До конца года банк также расширит число логистических центров, которые координируют все процессы выездного сервиса. Их общее число превысит 130 по всей стране.
Фото: Владимир Смирнов
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:56 Сегодня В Южно-Сахалинске произошла авария из-за выскочившей на встречку Хонды
09:42 Сегодня Дальневосточные регионы в топе выдач кредитов ВТБ на инфраструктурные проекты
09:01 Сегодня Жители Камчатки наблюдали северное сияние
13:06 Сегодня Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 13:06 Сегодня Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
- 10:27 Сегодня Сахалинский опыт помогает молодым специалистам строить карьеру
- 10:54 Вчера Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров стартует в Южно-Сахалинске
- 16:33 2 Сентября Выставку с уникальными материалами о Второй мировой войне открыли на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?