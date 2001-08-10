Жители Южно-Сахалинска высказались против публичного обсуждения трудовых споров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подавляющее большинство жителей Южно-Сахалинска (88%) негативно относятся к публичному обсуждению трудовых споров. Более половины респондентов (53%) считают подобную практику категорически недопустимой, а 35% скорее не поддерживают вынесение рабочих конфликтов на общественное обсуждение.

Как сообщает SuperJob, лишь 12% опрошенных в той или иной степени допускают публичность в решении трудовых разногласий. Из них 9% абсолютно убеждены в допустимости такого подхода, ссылаясь на демократические принципы, а 3% поддерживают публичное обсуждение в зависимости от масштаба нарушения.

Исследование выявило заметные демографические различия в отношении к публичности. Мужчины проявляют большую склонность к открытому обсуждению конфликтов (15%), чем женщины (10%). Молодежь до 35 лет также демонстрирует более высокую толерантность к публичности, что исследователи связывают с влиянием социальных сетей и мессенджеров.

Наиболее категоричную позицию против публичного обсуждения трудовых споров занимают респонденты с доходом свыше 100 тысяч рублей - 58% из них категорически против. Интересно, что обладатели среднего профессионального образования значительно чаще поддерживают идею публичности (14%), тогда как среди людей с высшим образованием таких лишь 10%.

Время проведения: 29 августа — 2 сентября 2025 года



