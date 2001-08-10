Более 2 км коммунальных сетей заменят к началу отопительного периода в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе активно проходит комплексная подготовка к предстоящему отопительному периоду. В рамках ремонтных работ ведется замена теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, обновление котельного оборудования, оборудования на водоносных станциях и других коммунальных объектах.

- Задачу по качественной подготовке к отопительному периоду перед муниципалитетами поставил глава региона Валерий Лимаренко, - отметил мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков. - Надежность и безаварийность прохождения отопительного периода напрямую зависит от качественной подготовки. К осеннее-зимнему сезону сейчас готовятся все коммунальные предприятия, в том числе управляющие компании, которые готовят жилой фонд к приему тепла.

Сейчас работы развернулись на водоносных станциях в селе Гастелло и селе Восток. К замене коммунальных сетей приступили по улице Невельской в Поронайске.

В общей сложности к началу отопительного периоду планируется обновить более двух километров сетей. Коммунальщики заменят порядка 1 200 метров сетей водоснабжения, 600 метров теплоснабжения и 400 метров водоотведения.