Мэр Южно-Сахалинска потребовал ускорить строительство умной спортплощадки в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание на строительстве многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Дальний, где зафиксировали отставание от графика на 20 дней. Мэр потребовал от подрядчика сдать объект в установленные контрактом сроки, несмотря на приближающуюся зиму.

Современный спортивный комплекс, который возводят по просьбе местных жителей, является одним из приоритетных проектов городских властей. Работы на участке ведутся с июня 2025 года. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, Сергей Надсадин вызвал в Южно-Сахалинск руководителя подрядной организации из Иркутска для личного присутствия на объекте и обсуждения мер по ускорению строительства. Одновременно городское управление капитального строительства начало претензионную работу с подрядчиком.

На текущем этапе строители завершили бетонные работы: залили фундамент и 400 кубометров бетона для пола, установили вертикальные колонны для 12-метрового потолка. Параллельно начали благоустройство территории и монтаж металлоконструкций. Прораб Константин Кузьмин заверил, что его команда учтет все замечания и ожидает поставки материалов и оборудования для продолжения работ.

Депутаты областной и городской дум Александр Гринберг и Анастасия Шавдина подчеркнули высокую социальную значимость объекта для многочисленных семей с детьми в Дальнем. Спорткомплекс площадью 1500 кв. метров с залом в 1000 кв. метров станет центром для тренировок и соревнований по мини-футболу, гандболу, баскетболу и волейболу.