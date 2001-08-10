15:09, | Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ будет обслуживать международные расчеты авиакомпании "Аврора"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ предоставит авиакомпании "Аврора" возможность проведения международных платежей, а также выдаст банковские гарантии по контрактам предприятия с российскими контрагентами. Соглашение об этом на ВЭФ-2025 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.
Партнеры планируют также реализацию совместных инвестиционных программ. Банк будет поддерживать инновационное развитие и модернизацию предприятия.
По результатам 2024 года "Аврора" нарастила пассажиропоток более чем на 13%, до 1,5 млн человек, а с 2021 года пассажиропоток "Авроры" вырос в полтора раза. Успешно развиваются все сегменты пассажирских авиаперевозок авиакомпании, и в особенности социально значимые перевозки и международные направления в Китай. Общее число маршрутов авиакомпании достигло 65 и охватывает все субъекты Дальневосточного федерального округа и крупнейшие аэропорты Сибири. Рейсы в Китай выполняются из всех трех базовых аэропортов авиакомпании "Аврора", а их общее число достигло 20 рейсов в неделю.
"Возможности ВТБ по обслуживанию сотрудничества российских компаний с КНР уникальны благодаря наличию филиала банка в Шанхае. Средний и малый бизнес получает у нас экспертную поддержку в ходе работы с китайскими партнерами, использует нашу экосистему сервисов для ведения ВЭД. Мы рады предоставить авиакомпании "Аврора" эти возможности для успешной работы на внешнем рынке. Наше сотрудничество с перевозчиком, предоставление банковских продуктов положительно влияет на мобильность жителей Дальнего Востока, который отличается большими территориями", - прокомментировал Руслан Еременко.
"Пассажиропоток "Авроры" уверенно растет, и авиакомпания развивается, поэтому для нас важны стабильная гарантийная поддержка от Банка ВТБ и компетенции банка в финансовом сопровождении международной деятельности. Мы ценим сотрудничество с нашим финансовым партнером и рассчитываем на дальнейшее развитие этого взаимовыгодного партнерства", - сказал Константин Сухоребрик.
Фото: ВТБ
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:56 Сегодня В Южно-Сахалинске произошла авария из-за выскочившей на встречку Хонды
09:42 Сегодня Дальневосточные регионы в топе выдач кредитов ВТБ на инфраструктурные проекты
09:01 Сегодня Жители Камчатки наблюдали северное сияние
13:06 Сегодня Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 13:06 Сегодня Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
- 10:27 Сегодня Сахалинский опыт помогает молодым специалистам строить карьеру
- 10:54 Вчера Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров стартует в Южно-Сахалинске
- 16:33 2 Сентября Выставку с уникальными материалами о Второй мировой войне открыли на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?