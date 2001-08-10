ВТБ будет обслуживать международные расчеты авиакомпании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ предоставит авиакомпании "Аврора" возможность проведения международных платежей, а также выдаст банковские гарантии по контрактам предприятия с российскими контрагентами. Соглашение об этом на ВЭФ-2025 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.

Партнеры планируют также реализацию совместных инвестиционных программ. Банк будет поддерживать инновационное развитие и модернизацию предприятия.

По результатам 2024 года "Аврора" нарастила пассажиропоток более чем на 13%, до 1,5 млн человек, а с 2021 года пассажиропоток "Авроры" вырос в полтора раза. Успешно развиваются все сегменты пассажирских авиаперевозок авиакомпании, и в особенности социально значимые перевозки и международные направления в Китай. Общее число маршрутов авиакомпании достигло 65 и охватывает все субъекты Дальневосточного федерального округа и крупнейшие аэропорты Сибири. Рейсы в Китай выполняются из всех трех базовых аэропортов авиакомпании "Аврора", а их общее число достигло 20 рейсов в неделю.

"Возможности ВТБ по обслуживанию сотрудничества российских компаний с КНР уникальны благодаря наличию филиала банка в Шанхае. Средний и малый бизнес получает у нас экспертную поддержку в ходе работы с китайскими партнерами, использует нашу экосистему сервисов для ведения ВЭД. Мы рады предоставить авиакомпании "Аврора" эти возможности для успешной работы на внешнем рынке. Наше сотрудничество с перевозчиком, предоставление банковских продуктов положительно влияет на мобильность жителей Дальнего Востока, который отличается большими территориями", - прокомментировал Руслан Еременко.

"Пассажиропоток "Авроры" уверенно растет, и авиакомпания развивается, поэтому для нас важны стабильная гарантийная поддержка от Банка ВТБ и компетенции банка в финансовом сопровождении международной деятельности. Мы ценим сотрудничество с нашим финансовым партнером и рассчитываем на дальнейшее развитие этого взаимовыгодного партнерства", - сказал Константин Сухоребрик.

Фото: ВТБ