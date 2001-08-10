Внутренний туризм увеличил потребление услуг на Сахалине на 20 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Потребительская активность на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине, заметно ускорилась в июле-августе 2025 года после кратковременного замедления в июне. Ключевую роль в этом сыграл возросший поток внутренних туристов, который стимулировал экономику региона.

Согласно данным сентябрьского выпуска доклада Банка России "Региональная экономика", предприятия сферы гостеприимства на Сахалине зафиксировали увеличение спроса. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, потребление услуг, связанных с туризмом, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокая туристическая активность также способствовала открытию новых крупных объектов инфраструктуры, включая рестораны и гостиничный комплекс.

В то же время в ресторанном бизнесе отмечают изменение потребительского поведения: гости стали отдавать предпочтение более бюджетным блюдам и сократили количество позиций в заказе, что привело к снижению среднего чека на 20%. При этом операторы фудкортов и кафе, наоборот, фиксируют рост спроса примерно на треть.

Предприятия туриндустрии сохраняют оптимистичные прогнозы на осенний период. Они ожидают дальнейшего увеличения потока туристов благодаря запланированным на Сахалине спортивным, деловым и культурным мероприятиям.