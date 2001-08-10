Внутренний туризм увеличил потребление услуг на Сахалине на 20 процентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Потребительская активность на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине, заметно ускорилась в июле-августе 2025 года после кратковременного замедления в июне. Ключевую роль в этом сыграл возросший поток внутренних туристов, который стимулировал экономику региона.
Согласно данным сентябрьского выпуска доклада Банка России "Региональная экономика", предприятия сферы гостеприимства на Сахалине зафиксировали увеличение спроса. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, потребление услуг, связанных с туризмом, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокая туристическая активность также способствовала открытию новых крупных объектов инфраструктуры, включая рестораны и гостиничный комплекс.
В то же время в ресторанном бизнесе отмечают изменение потребительского поведения: гости стали отдавать предпочтение более бюджетным блюдам и сократили количество позиций в заказе, что привело к снижению среднего чека на 20%. При этом операторы фудкортов и кафе, наоборот, фиксируют рост спроса примерно на треть.
Предприятия туриндустрии сохраняют оптимистичные прогнозы на осенний период. Они ожидают дальнейшего увеличения потока туристов благодаря запланированным на Сахалине спортивным, деловым и культурным мероприятиям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:56 Сегодня В Южно-Сахалинске произошла авария из-за выскочившей на встречку Хонды
09:42 Сегодня Дальневосточные регионы в топе выдач кредитов ВТБ на инфраструктурные проекты
09:01 Сегодня Жители Камчатки наблюдали северное сияние
13:06 Сегодня Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 13:06 Сегодня Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
- 10:27 Сегодня Сахалинский опыт помогает молодым специалистам строить карьеру
- 10:54 Вчера Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров стартует в Южно-Сахалинске
- 16:33 2 Сентября Выставку с уникальными материалами о Второй мировой войне открыли на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?