Сахалинская прокуратура контролирует соблюдением прав жителей Курил, пострадавших от цунами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания.

В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону - 27-72-01.

В районных прокуратурах:

- прокуратура Курильского района – 8 (42454) 4-26-08;

- прокуратура Северо-Курильского района – 8 (42453) 42-2-83;

- прокуратура Южно-Курильского района – 8 (42455) 2-13-40.