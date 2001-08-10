Сахалинская прокуратура контролирует соблюдением прав жителей Курил, пострадавших от цунами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания.
В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону - 27-72-01.
В районных прокуратурах:
- прокуратура Курильского района – 8 (42454) 4-26-08;
- прокуратура Северо-Курильского района – 8 (42453) 42-2-83;
- прокуратура Южно-Курильского района – 8 (42455) 2-13-40.
