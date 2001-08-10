Тихоокеанское
Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область впервые приняла участника государственной программы по переселению соотечественников из Канады. Режиссер Геннадий Долганов, проживший в Северной Америке более 25 лет, выбрал островной регион новым домом из-за преследований за свою пророссийскую позицию.

Геннадий Долганов, родившийся в Риге, успешно построил карьеру в Канаде как режиссер и художественный руководитель, поставив 23 спектакля и сняв несколько фильмов. Однако мысль о возвращении на историческую родину зрела у него давно, а окончательное решение было спровоцировано сложностями в работе, напрямую связанными с его происхождением и взглядами.

Как сообщили ТИА "Острова" в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области, обязательным условием программы является востребованность профессии соотечественника. Долганов связался с островными властями, чтобы узнать о вакансиях, и уже на следующий день получил приглашение. Это позволило ему прилететь на Сахалин с готовым трудовым договором на должность заместителя руководителя клубной системы в Долинске и режиссера местного театра.

С начала 2025 года на Сахалин переехали более 30 специалистов из разных стран. Государственная программа, действующая с 2011 года по инициативе Владимира Путина, помогла найти новый дом в островном регионе уже более 4000 соотечественников.

