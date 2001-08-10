В главном аэропорту Сахалина появились кулеры с горячей и холодной водой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В международном аэропорту Южно-Сахалинска появились три кулера с бесплатной питьевой водой. Это нововведение стало ответом на многочисленные просьбы путешественников, желающих иметь постоянный доступ к воде без необходимости покупки.
Устройства установили в ключевых зонах пассажиропотока: в общем зале, в секторе ожидания вылета и в зале выдачи багажа. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, новыми кулерами могут бесплатно воспользоваться не только пассажиры, но и их провожающие или встречающие.
Каждый кулер работает на основе 19-литровых бутылей с фильтрованной водой, которые персонал аэропорта будет регулярно менять. Аппараты способны подавать как холодную, так и горячую воду, что позволяет путешественникам быстро приготовить чай или другой напиток. Для удобства рядом с кулерами оборудовали специальные подставки для стаканчиков.
По словам начальника службы развития Елены Старовойт, установка кулеров - это часть стратегии по повышению гостеприимства и комфорта. В этом году аэропорт уже внедрил несколько других бесплатных сервисов, включая парковку детских колясок, игровую зону для детей и комнату для ухода за домашними животными. До конца 2025 года руководство аэровокзала планирует реализовать ещё ряд нововведений для семей с детьми.
