Сахалинский опыт помогает молодым специалистам строить карьеру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выпускник Всероссийского молодёжного форума работников угольной промышленности получил предложение о работе на Сахалине. Филипп Конончук станет сотрудником угольной компании в Углегорске. Молодой человек принял участие в форуме в мае 2025 года в Шахтёрске. Организаторами форума выступили Центр профессионального развития "Острова" - проект от Росмолодёжь, при поддержке правительства Сахалинской области, Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России" в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

Филипп Конончук приехал из Кузбасса. Молодой человек - геолог. Ещё на форуме его заинтересовала возможность переезда в островной регион с перспективой трудоустройства на новое место работы.

"Поездка на форум на Сахалин стала для меня настоящим событием. Атмосфера форума вдохновила: когда видишь, как коллеги обсуждают новые проекты и перспективы отрасли, невольно появляется уверенность, что и у тебя есть место в этой профессии. После форума я стал более смело смотреть в будущее и понял, что хочу связать карьеру именно с Восточной горнорудной компанией, поэтому после возвращения домой я начал поиск подходящей вакансии в компании. Меня привлекла должность участкового геолога, на которую я был принят впоследствии. Собеседование с главным геологом компании прошло в приятной атмосфере, я получил ответы на все интересующие вопросы. Решение о работе далось нелегко, но оно казалось абсолютно правильным. Самое ценное - это поддержка близких. Когда я поделился новостью, то родные, конечно, немного волновались: Сибирь остаётся домом, а работа - на Сахалине", - рассказывает Филипп Конончук.

После завершения форума работников угольной промышленности участники сформировали сообщество - ребята делятся своими успехами, обсуждают новости и просто остаются на связи.

"Для нас было важно получить от ребят обратную связь по нескольким темам. Первое - как сохранить молодёжь на местах, в тех районах, где они живут, и есть градообразующие предприятия. Второе - интерес к угольной отрасли. Всегда ли это зарплата или есть ещё какие-то факторы, которые влияют на выбор молодёжи. Помимо этого, у ребят была возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий. Сейчас мы получаем первые результаты, когда видим, что есть отклик от работодателей. Причём процесс продолжается - есть запрос на прохождение практики на Сахалине и трудоустройство", - рассказывает руководитель Агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Форум собрал 250 человек, в числе которых участники, волонтёры, почётные гости, спикеры, организаторы и модераторы. Участниками форума стали молодые люди от 16 до 35 лет из Москвы, Красноярского и Приморского краев, Кемеровской и Ростовской областей, Республик Хакасия, Башкортостан, Коми, Крым, Донецкой народной республики, Ханты-Мансийского автономного округа, а также ряда муниципальных образований Сахалинской области.

Центр профессионального развития "Острова" открыл свои двери благодаря участию во Всероссийском конкурсе по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики среди субъектов Российской Федерации. По его итогам было определено 12 регионов-победителей, куда вошла и Сахалинская область. Главным направлением центра является профессиональное развитие молодёжи.