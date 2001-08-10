В Сахалинской библиотеке прошел урок ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудник полиции и специалисты библиотеки предупредили сахалинских школьников об угрозах терроризма и экстремизма в цифровую эпоху. Участниками памятной лекции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, стали ученики южно-сахалинского лицея №2.

Мероприятие состоялось 3 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. В ходе лекции организаторы напомнили подросткам о трагических событиях в Беслане в сентябре 2004 года и в Казани в мае 2021 года, а также о других крупных террористических актах в России и мире.

Специалисты библиотеки детально разъяснили лицеистам суть понятий "терроризм" и "экстремизм". Школьникам показали тематические социальные видеоролики и фрагменты документальной картины "Беслан. Три дня навсегда" от проекта Знание.Кино Российского общества "Знание".

Специальный гость лекции, специалист УМВД Екатерина Коршунова, выступила с предупреждением о современных методах вербовки в интернете. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, эксперт также разъяснила меры ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, известные как "телефонный терроризм", и дала учащимся практические рекомендации по противодействию попыткам вовлечения в запрещенную деятельность.