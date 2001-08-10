Жители Камчатки наблюдали северное сияние

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 3 сентября жители села Каменское в Пенжинском районе стали свидетелями редкого природного явления. Над населённым пунктом наблюдалось северное сияние, сообщает ТК "41 Регион".

По словам очевидцев, небосвод озарили переливающиеся полосы зелёного и фиолетового света, которые в течение нескольких часов плавно меняли форму и яркость. Многие местные жители вышли на улицы, чтобы полюбоваться красочным зрелищем и сделать фотографии.

Астрономы отмечают, что северное сияние в этих широтах связано с повышенной солнечной активностью и магнитными бурями, которые в последние дни фиксируются специалистами.

Фото: тг-канал "Камчатский север"