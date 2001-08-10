ВТБ направил 100 млрд рублей на улучшение жилищных условий семей Дальнего Востока и Арктики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С момента запуска программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» ВТБ направил более 100 млрд рублей на финансирование покупки недвижимости. В результате свыше 22 тысяч семей смогли обрести собственное жилье. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.



Только в 2025 году, благодаря активному участию ВТБ, заёмщики купили по программе более 210 тысяч квадратных метров жилья. Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 млн рублей (для сравнения, в 2019 году – 3,5 млн рублей). Низкая процентная ставка по программе позволяет клиентам комфортно планировать свой бюджет и направлять освободившиеся средства на другие важные цели, например, на создание финансовой подушки или повышение качества жизни.

«Мы в ВТБ стремимся создавать комфортные условия для жизни дальневосточников. Удаленность, суровый климат и цены на стройматериалы оказывают влияние на жизнь семей в регионе. Поэтому «Дальневосточная ипотека» для нас – приоритет, ведь она снижает финансовую нагрузку и помогает планировать будущее. Программа особенно востребована у родителей – почти половина наших заемщиков воспитывают детей, что стимулирует нас к дальнейшему ее развитию», – подчеркнул Александр Пахомов.