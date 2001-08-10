В сахалинской библиотеке к 80-летию окончания Второй мировой войны открыли тематический стенд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки совместно с волонтерским отрядом школы №5 "Здесь и сейчас" провели 3 сентября акцию, приуроченную к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и Победы над милитаристской Японией. В рамках мероприятия жители и гости Южно-Сахалинска получили тематические информационные буклеты, подробно рассказывающие о ключевых событиях этого исторического периода.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, добровольцы вручали прохожим праздничные поздравления и материалы, освещающие ход военных действий, которые привели к капитуляции Японии и завершению войны. Акция направлена на сохранение исторической память о подвиге советских воинов и значимости этого события для Дальнего Востока.

Дополнительно в библиотеке организовали специальную экспозицию к памятной дате. На первом этаже учреждения разместили информационный стенд, где все желающие могут ознакомиться с материалами из фонда Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, посвященными истории Победы над милитаристской Японией.