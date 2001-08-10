Торжественное шествие и военный парад прошли в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялось масштабное торжественное шествие и военный парад, посвященные 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Праздничные мероприятия объединили тысячи жителей и гостей города, а также представителей воинских частей, силовых ведомств и патриотических организаций13.
Церемония началась у Мемориала Славы, где военнослужащие роты почетного караула 68-го гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа возложили гирлянду к Вечному огню. К мемориалу также легли цветы от почетных гостей и жителей города19. После этого на площади Победы развернулось основное действие: знаменная группа внесла Государственный флаг Российской Федерации и флаг Министерства обороны под музыку песни "Священная война"3.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, в шествии приняли участие 14 парадных расчетов и более 20 единиц современной военной техники. Механизированную колонну, состоявшую из 21 единицы техники, возглавила легендарная "Катюша". По площади прошли военнослужащие Южно-Сахалинского гарнизона, представители силовых ведомств, кадеты, юнармейцы, казаки и курсанты патриотических центров3.
Особыми гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны - участники Южно-Сахалинской наступательной операции августа 1945 года Вячеслав Гаврилов и Василий Андреев. Для них, как и для тысяч сахалинцев, этот день имеет глубокое историческое значение, символизируя освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов19.
Завершился день праздничным концертом на площади Победы, в котором приняли участие звезды российской эстрады и местные коллективы. Как ранее отмечалось, в рамках программы должны были выступить Полина Гагарина, Пелагея, Олег Газманов и другие артисты26. В 22:00 по местному времени небо над городом озарил праздничный салют, поставивший точку в официальной части торжеств19.
