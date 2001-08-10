На Камчатки ищут судно, чтобы спасти детеныша косатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники научной группы, прибывшей на Камчатку для спасения детёныша косатки из пластиковой удавки, просят помощи. Им необходимо судно с небольшой лодкой для выходов в море, сообщает ИА "Кам 24" со ссылкой на телеграмм-канал "Друзья океана".

Научная группа не оставляет надежд освободить из плена упаковочной ленты детёныша косатки, которому дали имя Фродо. Пока все попытки не увенчались успехом - в силу погодных условий и сложностей в поиске семьи. Сейчас кольцо не приносит дискомфорта детенышу - он остается очень бодрым и быстрым. Однако шансы на освобождение чрезвычайно малы, и уменьшаются день ото дня.

"В период с 6 по 11 сентября нам очень нужно судно с небольшой моторной надувной лодкой для выходов по Авачинскому заливу. Гиды, капитаны, судовладельцы на Камчатке - отзовитесь, пожалуйста, кто может взять на свое судно и на каких условиях. Если имеются другие возможные даты в сентябре, напишите их тоже. В команде пойдут 2 спасателя Центра спасения дельфинов "Дельфа". Позвоните на горячую линию, если можете помочь с судном: 8-938-888-1595", - говорится в сообщении.

Как сообщало ИА "Кам 24", в начале июля на Камчатке в районе мыса Шипунский учёные заметили знакомую семью косаток. Оказалось, что в семействе пополнение - однако радостная новость сменилась тревогой: малыш попал в пластиковую петлю. Детёныши косаток быстро растут, и удавка может причинить животному тяжёлые травмы, или вовсе его убить.

Для спасения малыша на Камчатку прибыла научная группа. Несколько дней участники спасательной операции пытались отыскать травмированного детёныша косатки в Авачинской бухте. Когда же это произошло, выяснилось, что снять пластиковое кольцо с тела малыша - задача не из простых. Однако волонтеры не теряют надежды спасти животное.