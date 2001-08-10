На Камчатки ищут судно, чтобы спасти детеныша косатки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники научной группы, прибывшей на Камчатку для спасения детёныша косатки из пластиковой удавки, просят помощи. Им необходимо судно с небольшой лодкой для выходов в море, сообщает ИА "Кам 24" со ссылкой на телеграмм-канал "Друзья океана".
Научная группа не оставляет надежд освободить из плена упаковочной ленты детёныша косатки, которому дали имя Фродо. Пока все попытки не увенчались успехом - в силу погодных условий и сложностей в поиске семьи. Сейчас кольцо не приносит дискомфорта детенышу - он остается очень бодрым и быстрым. Однако шансы на освобождение чрезвычайно малы, и уменьшаются день ото дня.
"В период с 6 по 11 сентября нам очень нужно судно с небольшой моторной надувной лодкой для выходов по Авачинскому заливу. Гиды, капитаны, судовладельцы на Камчатке - отзовитесь, пожалуйста, кто может взять на свое судно и на каких условиях. Если имеются другие возможные даты в сентябре, напишите их тоже. В команде пойдут 2 спасателя Центра спасения дельфинов "Дельфа". Позвоните на горячую линию, если можете помочь с судном: 8-938-888-1595", - говорится в сообщении.
Как сообщало ИА "Кам 24", в начале июля на Камчатке в районе мыса Шипунский учёные заметили знакомую семью косаток. Оказалось, что в семействе пополнение - однако радостная новость сменилась тревогой: малыш попал в пластиковую петлю. Детёныши косаток быстро растут, и удавка может причинить животному тяжёлые травмы, или вовсе его убить.
Для спасения малыша на Камчатку прибыла научная группа. Несколько дней участники спасательной операции пытались отыскать травмированного детёныша косатки в Авачинской бухте. Когда же это произошло, выяснилось, что снять пластиковое кольцо с тела малыша - задача не из простых. Однако волонтеры не теряют надежды спасти животное.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
10:13 29 Августа Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:54 Вчера Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров стартует в Южно-Сахалинске
- 16:33 2 Сентября Выставку с уникальными материалами о Второй мировой войне открыли на Сахалине
- 12:08 2 Сентября Сахалинский следователь поднялась на гору Жданко в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией
- 10:37 2 Сентября Продлен прием заявок на конференцию "IX Рыжковские чтения" в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?