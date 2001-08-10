В Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов в ЖК "Уюн"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Движение автобусов в жилищном комплексе "Уюн" скорректировано для удобства жителей. Теперь исключен заезд на остановку "Дорожная больница", автобус будет выходить на пр. Мира, также рядом с домом № 1 по ул. Жириновского с двух сторон установлены знаки остановок.
Оптимальное автобусное сообщение проработано по итогам выездного совещания курирующего вице-мэра Виталия Данилова, которое состоялось в новом микрорайоне с участием жителей.
Напомним, востребованность подвозящего маршрута №24 была проанализирована. Мониторинг показал низкий спрос пассажиров. Кроме этого горожане активно высказывали предложения по улучшению перевозок в социальных сетях. Все сигналы оперативно прорабатывали сотрудники муниципального центра управления.
- Центр управления городской мобильностью разработал новую схему маршрута №24. Автобус будет начинать движение по улице Жириновского, далее выезжать на Украинскую и поворачивать на проспект Мира. Там на остановке "ул. Украинская" пассажиры могут пересесть на магистральные маршруты № 3, 4, 63, которые в совокупности совершают 356 рейсов в день. Далее автобус поворачивает на улицу Крайнюю и двигается по улицам: Карьерной и Жириновского сразу в ЖК "Уюн". Для удобства жителей в районе регулируемого перекреста рядом с домом № 1 по ул. Жириновского с двух сторон установлены знаки остановок, - рассказал директор Центра управления городской мобильностью Александр Макаров.
По указанной схеме автобус начнет движение с 4 сентября в тестовом режиме.
Теперь автобус №24 будет ежедневно совершать 19 рейсов. В пиковое время разрыв между автобусами составит не более получаса. От ЖК "Уюн" он будет отъезжать в 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.20, 8.50, 12.00,12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.20.
Добавим, поскольку жителям района также удобен пеший маршрут до ул. Украинской, где проходят магистральные маршруты № 63, №5 и №34, принято решение обустроить остановку ближе к микрорайону - в районе разворотной площадки автобусов. Также приведут в порядок пешеходную дорожку, которой сейчас пользуются жители. Этот вопрос находится на контроле и будет проработан в течение месяца.
