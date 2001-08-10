Новую выставку ко Дню окончания Второй мировой войны открыли в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В аэропорту Южно-Сахалинска ко Дню окончания Второй мировой войны и Победы над милитаристской Японией открыли масштабную выставку. Проект, над которым совместно работали несколько областных музеев, занял девять локаций в аэровокзальном комплексе и подробно рассказывает об операции по освобождению Сахалина и Курильских островов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, экспозиция позволяет пассажирам проследить ход боевых действий против последнего союзника нацистской Германии. Кураторы обустроили яркие фотозоны на входе в аэровокзал и у выхода из зоны выдачи багажа, используя красный цвет как символ пролитой за мир крови и дополнив композицию реальными фронтовыми фотографиями. В зоне регистрации оборудовали виртуальные витрины с изображениями медалей и муаровых лент, которые вручали освободителям островов.

Наиболее детально подвиг советских бойцов раскрыли в выставочном зале на втором этаже терминала, где представили подлинные предметы, принадлежавшие участникам тех событий. Информационные стенды в зонах ожидания и у выхода на посадку содержат карты наступления Красной Армии, статистику по оснащенности подразделений, воспоминания солдат и фотогалерею. В день празднования, 3 сентября, сотрудники аэровокзала вручали пассажирам муаровые и георгиевские ленты; благодаря этой акции с историей освобождения островов познакомились более тысячи человек.

Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец отметил, что при поддержке правительства региона им удалось создать в аэровокзале настоящий музей Дальневосточной Победы. Экспозиция продолжит работу в течение всего сентября, а руководство авиагавани планирует и в будущем реализовывать совместные проекты с островными музеями, в том числе на военную тематику.