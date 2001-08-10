Сахалинская семья вошла в число 24 лучших трудовых династий "Росводоканала"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Семья Алексютиных из "РВК-Сахалин" вошла в число 24 лучших трудовых династий группы компаний "Росводоканал". Компания торжественно заложила "Аллею династий" в их честь на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства "Мастер-2025", высадив по дереву за каждую семью в знак преемственности поколений и непрерывного опыта.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", общий трудовой стаж каждой из представленных на аллее династий составляет около 100 лет. Эти семьи формируют фундамент профессиональных навыков, традиций и корпоративных ценностей крупнейшего в России частного оператора водохозяйственного комплекса. Директор по работе с персоналом Юлия Рокотянская подчеркнула, что вклад таких династий в развитие компании невозможно переоценить.
Династия Алексютиных из Южно-Сахалинска уже отдала предприятию 65 лет совокупного стажа. Валентина Васильевна Алексютина возглавляет участок в цехе водоотведения. Она управляет работой многомиллиардных колоний бактерий, которые очищают стоки города, и координирует деятельность пятидесяти специалистов - операторов, машинистов и мастеров.
Василий Семенович Алексютин начинал карьеру водителем в автотранспортном цехе, а затем перешел машинистом насосных установок в цех водоотведения. Он обеспечивает бесперебойную работу насосов, двигателей и арматуры, а также поддерживает заданное давление перекачиваемых жидкостей. Их дочь Александра начинала контролером в абонентском отделе, а сейчас занимает должность мастера участка. Она отмечает, что "РВК-Сахалин" для них является не просто работой, а второй семьей, что основано на общем отношении к важному делу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
10:13 29 Августа Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:54 Вчера Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров стартует в Южно-Сахалинске
- 16:33 2 Сентября Выставку с уникальными материалами о Второй мировой войне открыли на Сахалине
- 12:08 2 Сентября Сахалинский следователь поднялась на гору Жданко в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией
- 10:37 2 Сентября Продлен прием заявок на конференцию "IX Рыжковские чтения" в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?