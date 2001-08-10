Сахалинская семья вошла в число 24 лучших трудовых династий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семья Алексютиных из "РВК-Сахалин" вошла в число 24 лучших трудовых династий группы компаний "Росводоканал". Компания торжественно заложила "Аллею династий" в их честь на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства "Мастер-2025", высадив по дереву за каждую семью в знак преемственности поколений и непрерывного опыта.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", общий трудовой стаж каждой из представленных на аллее династий составляет около 100 лет. Эти семьи формируют фундамент профессиональных навыков, традиций и корпоративных ценностей крупнейшего в России частного оператора водохозяйственного комплекса. Директор по работе с персоналом Юлия Рокотянская подчеркнула, что вклад таких династий в развитие компании невозможно переоценить.

Династия Алексютиных из Южно-Сахалинска уже отдала предприятию 65 лет совокупного стажа. Валентина Васильевна Алексютина возглавляет участок в цехе водоотведения. Она управляет работой многомиллиардных колоний бактерий, которые очищают стоки города, и координирует деятельность пятидесяти специалистов - операторов, машинистов и мастеров.

Василий Семенович Алексютин начинал карьеру водителем в автотранспортном цехе, а затем перешел машинистом насосных установок в цех водоотведения. Он обеспечивает бесперебойную работу насосов, двигателей и арматуры, а также поддерживает заданное давление перекачиваемых жидкостей. Их дочь Александра начинала контролером в абонентском отделе, а сейчас занимает должность мастера участка. Она отмечает, что "РВК-Сахалин" для них является не просто работой, а второй семьей, что основано на общем отношении к важному делу.