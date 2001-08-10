Сахалинские врачи внедряют революционную технологию операций для детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Медики Сахалинской детской областной больницы осваивают уникальную отечественную технологию - установку биодеградируемых имплантов на основе магния. Эти конструкции полностью растворяются в организме в течение года, избавляя юных пациентов от повторной операции по извлечению инородного тела. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве здравоохранения региона, внедрение метода проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Уникальность новых имплантов заключается в специальном сплаве минералов с преобладанием магния. Этот состав максимально приближает механические свойства импланта к характеристикам человеческой кости. После выполнения своей фиксирующей функции конструкция биологически растворяется, не оставляя в организме следов. Это позволяет скелету ребенка полностью восстановить физиологичное состояние с минимальными последствиями от вмешательства.
Для отработки навыков работы с новыми материалами травматологи-ортопеды больницы провели специальный мастер-класс. Они использовали свиные кости, чья структура наиболее близка к человеческой, чтобы отработать все нюансы предстоящих операций. По словам врача травматолога-ортопеда Георгия Парсаданова, это первый имплант, который минимизирует риски, связанные с удалением традиционных металлоконструкций.
Новую технологию врачи будут применять при около- и внутрисуставных переломах, которые часто получают дети во время занятий спортом или в быту. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в администрации медучреждения, ежегодно больница выполняет около 500 операций по поводу переломов. Клиническое применение биодеградируемых имплантов начнется уже в сентябре 2025 года. Параллельно больница расширяет диагностические возможности - в этом году специалисты уже внедрили в практику артроскопию коленного сустава.
