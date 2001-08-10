09:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня ночью, 3 сентября, предположительно в Охе произошёл инцидент с медведем. Хищника погнали по улицам города, пишет astv.ru.
Как следует из видео, присланного в редакцию, после трёх ночи по улице города пробежал медведь, которого преследовал белый автомобиль. В какой-то момент хищник передумал убегать, развернулся и кинулся в атаку.
Водитель тут же сдал назад. Участники действия скрылись из вида камер, после чего раздался отдалённый женский визг. После этого медведь пробежал по улице уже без преследователей.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
10:13 29 Августа Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:54 Вчера Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров стартует в Южно-Сахалинске
- 16:33 2 Сентября Выставку с уникальными материалами о Второй мировой войне открыли на Сахалине
- 12:08 2 Сентября Сахалинский следователь поднялась на гору Жданко в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией
- 10:37 2 Сентября Продлен прием заявок на конференцию "IX Рыжковские чтения" в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?