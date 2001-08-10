В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью, 3 сентября, предположительно в Охе произошёл инцидент с медведем. Хищника погнали по улицам города, пишет astv.ru.

Как следует из видео, присланного в редакцию, после трёх ночи по улице города пробежал медведь, которого преследовал белый автомобиль. В какой-то момент хищник передумал убегать, развернулся и кинулся в атаку.

Водитель тут же сдал назад. Участники действия скрылись из вида камер, после чего раздался отдалённый женский визг. После этого медведь пробежал по улице уже без преследователей.

О пострадавших не сообщается.