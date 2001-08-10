Сахалинские серебряные волонтеры отправили военным новую партию маскировочных сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске серебряные волонтеры продолжают масштабную работу по поддержке российских военнослужащих в рамках акции «Сопричастность». За время проведения проекта активисты уже организовали более 50 крупных мероприятий по изготовлению маскировочных сетей и другого необходимого снаряжения.

Как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации, волонтеры встречаются два раза в неделю в специально предоставленном помещении. Координатор проекта Надежда Тарасова подробно объясняет процесс работы: «Мы закупаем ткань и рыбацкие сети, постоянно плетем маскировочные конструкции. Только на прошлой неделе отправили большую партию нашим сахалинским ребятам. Кроме сетей для маскировки техники и противодействия дронам, изготавливаем нашлемники для штурмовых подразделений, а также собираем теплые вещи и предметы первой необходимости».

Особое внимание активисты уделяют вовлечению молодежи в благотворительную деятельность. К регулярным занятиям присоединяются школьники, студенты и воспитанники реабилитационного центра «Маячок». «Дети с большим энтузиазмом участвуют в изготовлении нашлемников и прекрасно справляются с отделкой, - отмечает Тарасова. - Это прекрасный пример живого общения поколений и искренней поддержки от всего сердца».