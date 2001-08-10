Сахалинские ветераны приняли персональные парады с фронтовыми мелодиями во дворах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходит традиционная акция по чествованию ветеранов в преддверии 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Праздничная делегация, в состав которой вошли представители администрации, духовой оркестр, рота почётного караула, депутаты и представители профсоюзных организаций, лично посетила 13 ветеранов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе администрации города, для каждого ветерана оркестр исполнил фронтовые мелодии, а официальные лица вручили цветы и зачитали персональные поздравления. Ведущий советник Департамента внутренней политики Екатерина Усова отметила, что эти парады выражают искреннюю признательность ветеранам Великой Отечественной войны, участникам трудового фронта и узникам концлагерей за их подвиг в военные и послевоенные годы.

Военный дирижер Олег Шигалов рассказал, что подготовил специальную программу, включающую такие композиции как "Огонёк", "Катюша", "День Победы" и "Прощание славянки". Ветераны Павел Щербак, Екатерина Бондарева и Владимир Урвант выразили благодарность за внимание и поддержку, отметив особую значимость таких мероприятий. Праздничные мероприятия продолжатся 3 сентября военным парадом на площади Славы с возложением цветов и вечерним концертом на площади Победы.