Аналитика ВТБ: предприниматели увеличили масштаб инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первом полугодии 2025 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ нарастили средний объем запланированных инвестиций в новые проекты, реализуемые в льготных правовых режимах ДВ и Арктики. Этот показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 386 млн рублей до 591 млн на 1 инвестпроект. Общий объем новых заявленных инвестиций за полугодие составил 33,1 млрд рублей. Об этом в преддверии ВЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Наибольший объем новых инвестпроектов клиентов ВТБ в преференциальных режимах в 2025 году приходится на Забайкалье (13,7 млрд рублей), Приморский край (7 млрд) и Камчатку (4,3 млрд). В отраслевой структуре таких предприятий лидируют сферы строительства, туризма и услуг.
"За 10 лет работы механизма преференциальных режимов на Дальнем Востоке клиенты ВТБ инвестировали 253 млрд рублей, создали более 48 тысяч рабочих мест. Значительная часть инвестиций резидентов направлена на модернизацию социальной инфраструктуры, в том числе на строительство жилья. Это способствует решению задач по притоку и удержанию квалицированных специалистов - необходимого условия для дальнейшего развития экономики макрорегиона. Высокая динамика внутреннего туризма поддерживает инвестиции в индустрию гостеприимства в точках притяжения - на Камчатке, в Приморье и на Сахалине", - прокомментировал Руслан Еременко.
