На Сахалине впервые использовали беспилотный катер для доставки информационных избирательных материалов на остров Монерон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области впервые применили инновационную технологию для доставки информационных материалов избирателям. Беспилотный морской катер успешно доставил документы Невельской территориальной избирательной комиссии на труднодоступный остров Монерон.

Запуск безэкипажного судна осуществили при поддержке Автономной некоммерческой организации "Научно-производственный центр "Крылья Сахалина". Как сообщили ТИА "Острова" в избирательной комиссии Сахалинской области, эта доставка прошла в рамках подготовки к дополнительным выборам депутата Собрания Невельского муниципального округа, которые назначены на 14 сентября 2025 года.

За время экспериментального рейса беспилотный катер преодолел 63 километра по морю от города Невельск до острова Монерон. Доставленные информационные материалы уже разместили на стендах областного бюджетного учреждения "Природный парк "Остров Монерон" для ознакомления избирателей, которые будут находиться на острове в единый день голосования. Этот опыт может стать основой для применения современных технологий в организации избирательного процесса в труднодоступных районах области.