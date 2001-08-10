Южносахалинцам напоминают о перекрытиях 3 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, завтра, 2 и 3 сентября, в Южно-Сахалинске будут действовать временные ограничения для движения автомобилей.
Движение для транспорта будет запрещено с 06.00 до 14.00 3 сентября на участках улиц:
- ул. Горького (от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова);
- Коммунистический проспект (от пер. Алтайского до ул. Комсомольской);
- пер. Алтайский (от ул. Горького до ул. Венской);
-ул. Илариона Троицкого (от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького);
- проспект Победы (от пл. Победы до ул. Комсомольской).
С 14.00 до 23.00 3 сентября перекроют для движения:
- ул. Горького (от ул. Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной);
- проспект Победы (от площади Победы до ул. Комсомольской).
Также до 6.00 3 сентября будет недоступна для проезда восточная сторона площади Победы.
Парковка запрещена на участках улиц:
С 19.00 2 сентября до 9.00 3 сентября – с восточной стороны площади Ленина.
С 18.00 2 сентября до 23.00 3 сентября – ограничение движения на парковке, находящейся между школой по греко-римской борьбе (ул. Горького, д. 7/1) и спортивной школой по волейболу (ул. Горького, д. 7/3); а также верхняя парковка на ул. Горнолыжной.
С 12.00 2 сентября до 23.00 3 сентября – перед магазином «Столичный» (пр. Победы, д. 4Б).
С 13.00 1 сентября до 6.00 3 сентября на ул. Горького (от ул. Емельянова до Коммунистического проспекта) и на Коммунистическом проспекте (от ул. Горького до ул. Комсомольской).
С 18.00 2 сентября до 23.00 3 сентября парковка южной автостоянки СТК «Горный воздух».
Ограничение остановок и парковки до 6 утра 3 сентября:
– с северной и южной стороны ул. Илариона Троицкого (от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького).
В период с 4 по 9 сентября с 10.00 до 22.00 будет ограничена остановка и парковка по восточной стороне площади Победы.
