В заповеднике Амурской области обнаружили семь видов летучих мышей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хингано-Архаринском заказнике провели инвентаризацию летучих мышей. Рукокрылых "окольцевали" и присвоили личный номер, пишет ИА "Порт Амур".

В ходе работ было установлено, что здесь встречается как минимум семь видов летучих мышей. Об этом сообщает Хинганский заповедник.

Ученые опубликовали фото двухцветного кожана, сибирского ушана и большого трубконоса

Также сотрудники заповедника обнаружили на территории заказника новый для территории вид землероек и полевок.