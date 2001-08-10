Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Известные музыкальные коллективы "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" представят в Южно-Сахалинске масштабную программу "Песни Победы". Концерт пройдет 4 сентября на стадионе "Космос" и станет ключевым событием в череде памятных мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны.
Мероприятие начнется в 19:00 в городском парке имени Ю. Гагарина. Организаторы подготовили эмоциональную программу, в которую вошли легендарные песни Великой Отечественной войны, мировые композиции о мире и подвиге, а также проникновенные лирические номера. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, концерт проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и администрации Южно-Сахалинска, а также при финансовой поддержке местного бизнес-сообщества.
Директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова отметила, что выступление коллективов символично завершает мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны и предваряет празднование Дня города. "Коллектив приезжает к нам с благородной миссией - через свое искусство донести до каждого всю глубину памяти о героизме и мужестве поколения победителей", - подчеркнула Герасимова. "Песни Победы" - это международный проект, который уже несколько лет объединяет миллионы зрителей по всему миру, от Дальнего Востока до Европы и Америки.
Вход на концерт является свободным для всех желающих. Организаторы ожидают, что тысячи зрителей вместе с артистами исполнят главные песни Победы, что превратит мероприятие в масштабную акцию памяти и благодарности.
