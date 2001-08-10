Сахалинцы могут узнать о подвигах советских солдат из видеоподкаста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Холдинг МТС Медиа, входящий в цифровую экосистему МТС, сообщает о запуске совместно с радио Sputnik видеоподкаста «Война на Востоке» к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Темой нового масштабного медиапроекта стали подвиги советских солдат, освободивших Маньчжурию, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова 80 лет назад.

Видеоподкаст реализован при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации на основе материалов проекта «Без срока давности» и при поддержке Российского военно-исторического общества.

Подкаст доступен в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, а также на мультимедийном портале «Хроники Времени» и на сайте «История.рф» Российского военно-исторического общества. Ведущими подкаста выступили официальный представитель, директор Департамента информации и печати Мария Захарова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, другие российские политики и лидеры общественного мнения.

«Проект выходит в рамках нашего исторического проекта “Хроники времени”, его целью является сохранение исторической памяти и противодействие попыткам любой фальсификации нашей истории. Блистательный подвиг нашего народа заслуживает самого бережного отношения. Мы рады, что МТС Медиа стал объединяющей площадкой для ключевых общественных организаций, чьей целью является сбережение нашей истории. Любая медиакомпания должна отражать в своём контенте ценности своей аудитории. Подвиг Советского Союза является ключевой из них», -- комментирует генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова.

«Война на Востоке» — это наш вклад в сохранение исторической правды. Решающую роль в завершении Второй Мировой войны сыграл Советский Союз. К сожалению, на Западе этот факт часто замалчивается, поэтому у нашего проекта не только исторический, но и актуальный контекст. Мы проводим параллель между событиями прошлого и настоящего. Надеюсь, что проект станет источником знаний для всех, кто интересуется подлинной историей», – подчеркнула директор Дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова.

Фото: скриншот из тизера подкаста

Историческая справка

9 августа 1945 года СССР вступил в войну с Японией, выполняя взятые на себя перед союзниками обязательства в рамках Ялтинской конференции. В ходе Советско-японской войны Красная Армия освободила часть территории Китая, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Разгром японской армии не только обеспечил безопасность дальневосточных рубежей нашей страны, но и создал благоприятные условия для победного завершения национально-освободительных войн китайского и других народов.

МТС Медиа

Холдинг МТС Медиа создан в 2024 году и объединяет развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС разных средах: KION, МТС Музыка, Строки, компанию МТС Live, музыкальную компанию полного цикла МТС Лейбл и студию KIONFILM.