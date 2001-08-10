Продлен прием заявок на конференцию "IX Рыжковские чтения" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организационный комитет продлил срок приема заявок на участие в крупной научно-практической конференции "IX Рыжковские чтения", которую посвятят 80-летию Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Подать заявки и тексты выступлений желающие смогут до 30 сентября 2025 года.
Мероприятие пройдет 27-28 ноября 2025 года на площадке Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и Институт филологии, истории и востоковедения СахГУ выступят соорганизаторами форума. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областной библиотеки, к участию приглашают специалистов библиотек, архивов, музеев, историков, краеведов, ученых, а также представителей государственных структур и общественных организаций. Докладчики могут выбрать очный или заочный формат выступления.
Программа конференции включит несколько ключевых тематических блоков. Участники обсудят военную историю региона в годы Великой Отечественной войны, ход боевых действий на Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года, участие сахалинцев в специальной военной операции и других локальных конфликтах современности. Отдельная секция будет посвящена развитию военно-поискового движения на Дальнем Востоке. Кроме того, научная повестка затронет вопросы исторического освоения и развития Сахалина и Курильских островов, а также анализ эволюции населенных пунктов региона с XVII века до наших дней.
Для подачи заявки необходимо отправить материалы на электронную почту: kray@libsakh.ru с обязательной пометкой "IX Рыжковские чтения". Все вопросы можно задать по телефону: +7 (4242) 45-25-37.
