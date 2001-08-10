Родители-пенсионеры в Сахалинской области могут претендовать на доплату к пенсии за детей-студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пенсионеры Сахалинской области, на иждивении которых находятся дети-студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. В настоящее время такое пособие в регионе получают 2 943 человека, что подтверждает актуальность этой меры социальной поддержки.

Право на доплату возникает, если ребенок учится на очном отделении в среднем или высшем учебном заведении и не достиг возраста 23 лет. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, оба родителя-пенсионера могут одновременно претендовать на эту надбавку к пенсии по старости или инвалидности. Важно отметить, что до совершеннолетия ребенка выплату назначают автоматически, а после 18 лет ее сохранение напрямую зависит от продолжения очного обучения.

Пенсионеры сохраняют право на получение повышенной выплаты, даже если их ребенок взял академический отпуск, за исключением случаев, когда он связан со службой в армии. Однако при отчислении студента или его переводе на заочную форму обучения право на доплату утрачивается. В таком случае гражданам необходимо незамедлительно уведомить об этом Отделение СФР, чтобы избежать удержания излишне выплаченных сумм из будущих пенсий.

Размер фиксированной выплаты варьируется в зависимости от количества иждивенцев и района проживания. На сегодняшний день для одного иждивенца выплата составляет от 16 627,70 рублей в южной части Сахалина до 23 753,86 рублей на Курильских островах. Для оформления пособия необходимо предоставить в клиентскую службу СФР свидетельство о рождении ребенка и, если студент старше 18 лет и не работает, справку из учебного заведения.