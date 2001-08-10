Сотрудники сахалинского СОБР "Редут" провели урок мужества для школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске учащиеся средней школы № 23 вместо обычного классного часа побывали на территории спецподразделения Росгвардии. Бойцы сахалинского СОБР "Редут" организовали для подростков урок мужества, чтобы познакомить их со своей работой и подчеркнуть роль образования в жизни современного защитника правопорядка.
Офицеры поздравили школьников с началом нового учебного года и пожелали им успехов в получении знаний. Они подробно рассказали о специфике своей службы, акцентируя внимание на том, что для работы в элитном подразделении необходимо высшее образование. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, качественная профессиональная подготовка и глубокие знания являются одним из ключевых критериев при отборе кандидатов.
Офицер СОБР "Редут" Александр К. пояснил, что оперативное выполнение сложных задач часто требует молниеносных решений, которые зависят не только от физической подготовки, но и от интеллектуального багажа. В рамках практической части встречи школьники смогли детально рассмотреть новейшие образцы экипировки, специальных средств и вооружения, которые находятся на оснащении подразделения. Большой интерес у гостей вызвали уникальный музей и современные тренировочные залы.
