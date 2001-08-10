Фестиваль "Крылья Сахалина" впервые представит парад дронов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организаторы XI фестиваля «Крылья Сахалина» анонсировали новые детали предстоящего мероприятия, которое пройдет с 5 по 7 сентября 2025 года. Главной инновацией станет масштабный парад дронов, который впервые включили в программу авиационного праздника.
Технический директор фестиваля Дмитрий Третьяков сообщил, что подготовка к воздушному шоу ведется уже около месяца. «Это довольно сложная в реализации задумка. В случае хороших погодных условий мы проведем одновременный полет пилотируемых и беспилотных средств авиации в едином строю», - пояснил он. Парад запланирован на субботу и воскресенье.
Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, для гостей фестиваля организуют специальную кемпинговую зону с удобными обзорными локациями. Министр спорта региона Артём Подшивалов отметил: «Мы выбрали места, откуда можно комфортно наблюдать за выступлениями музыкальных коллективов и авиационными шоу». При этом проезд на территорию аэродрома будет ограничен.
Фестиваль пройдет на территории дронопорта «Пушистый» и включит обширную музыкальную, спортивную и культурную программы. Актуальная информация о логистике, парковке и расписании мероприятий доступна на сайте министерства спорта Сахалинской области.
