Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2025
Сейчас 02:51
80,43|94,38
На участке юго-западного объезда в Южно-Сахалинске будет ограничен проезд с 1 по 3 сентября
17:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Фестиваль "Крылья Сахалина" впервые представит парад дронов

Фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы XI фестиваля «Крылья Сахалина» анонсировали новые детали предстоящего мероприятия, которое пройдет с 5 по 7 сентября 2025 года. Главной инновацией станет масштабный парад дронов, который впервые включили в программу авиационного праздника.

Технический директор фестиваля Дмитрий Третьяков сообщил, что подготовка к воздушному шоу ведется уже около месяца. «Это довольно сложная в реализации задумка. В случае хороших погодных условий мы проведем одновременный полет пилотируемых и беспилотных средств авиации в едином строю», - пояснил он. Парад запланирован на субботу и воскресенье.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, для гостей фестиваля организуют специальную кемпинговую зону с удобными обзорными локациями. Министр спорта региона Артём Подшивалов отметил: «Мы выбрали места, откуда можно комфортно наблюдать за выступлениями музыкальных коллективов и авиационными шоу». При этом проезд на территорию аэродрома будет ограничен.

Фестиваль пройдет на территории дронопорта «Пушистый» и включит обширную музыкальную, спортивную и культурную программы. Актуальная информация о логистике, парковке и расписании мероприятий доступна на сайте министерства спорта Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?