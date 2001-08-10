Гастрономический марафон в Южно-Сахалинске установил рекорд по продажам морских деликатесов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске успешно завершился VII Гастрономический марафон «Дары морей», подтвердивший статус события как ключевого элемента фестиваля «Остров-рыба». За три недели жители и гости областного центра оценили почти 6700 уникальных блюд из лосося и других даров моря, что продемонстрировало растущий интерес к сахалинской кухне.

Десять ведущих ресторанов города представили специальное меню, разработанное шеф-поварами с применением современных технологий. Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, участники марафона продали 1651 сетов (почти 5000 блюд) и 1704 отдельных фестивальных предложения. Заведения предлагали как комплексные сеты из трех блюд за 1500 рублей, так и индивидуальные позиции по цене от 750 до 1250 рублей.

Наибольшей популярностью у гостей пользовался сет из креветок в кляре с соусом васаби-сгущенка и томатным вареньем, пиде с лососем и шпинатом, а также мини-хинкали с гребешком и креветкой. Этот набор заказали 750 раз. Из отдельных блюд лидером спроса стал салат с осьминогом, крабом и ореховым соусом, который попробовали около 400 раз.

В департаменте продовольственных ресурсов отметили, что растущий интерес к марафону подтверждает потенциал Южно-Сахалинска в развитии событийного и гастрономического туризма. «Возможность попробовать аутентичные блюда из локальных продуктов становится серьезным стимулом для путешественников, ищущих уникальные кулинарные впечатления», - подчеркнули специалисты ведомства. Фестиваль «Остров-рыба», в рамках которого прошел марафон, в 2025 году состоялся уже в одиннадцатый раз.