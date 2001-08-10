На участке юго-западного объезда в Южно-Сахалинске будет ограничен проезд с 1 по 3 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На время работ по ремонту настила железнодорожного переезда в вечерние, ночные и утренние часы ограничат движение автотранспорта на 2 километре юго-западного объезда (в районе кругового перекрестка улиц Ленина и Фархутдинова).

Движение транспорта на участке будет полностью перекрыто:

В ночь с 1 на 2 сентября: с 23:30 до 05:00.

В ночь со 2 на 3 сентября: с 23:30 до 05:00.

Движение транспорта на участке будет частично ограничено по половине проезжей части:

1 сентября с 20:00 до 23:00.

2 сентября с 05:00 до 08:00 и с 20:00 до 23:00.

3 сентября с 05:00 до 08:00.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.