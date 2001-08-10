На участке юго-западного объезда в Южно-Сахалинске будет ограничен проезд с 1 по 3 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На время работ по ремонту настила железнодорожного переезда в вечерние, ночные и утренние часы ограничат движение автотранспорта на 2 километре юго-западного объезда (в районе кругового перекрестка улиц Ленина и Фархутдинова).
Движение транспорта на участке будет полностью перекрыто:
В ночь с 1 на 2 сентября: с 23:30 до 05:00.
В ночь со 2 на 3 сентября: с 23:30 до 05:00.
Движение транспорта на участке будет частично ограничено по половине проезжей части:
1 сентября с 20:00 до 23:00.
2 сентября с 05:00 до 08:00 и с 20:00 до 23:00.
3 сентября с 05:00 до 08:00.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 11:51 Вчера Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков
- 16:38 29 Августа Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
- 10:13 29 Августа Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 28 Августа Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?