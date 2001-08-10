Аэропорт Южно-Сахалинска передал педагогическому колледжу символический арт-объект
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэропорт Южно-Сахалинска подарил педагогическому колледжу символический арт-объект - скульптуру в виде сердца, которая ранее украшала аэровокзальный комплекс. Этот жест подчеркивает развитие партнерства между авиапредприятием и образовательным учреждением в подготовке специалистов для транспортной сферы.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, арт-объект хорошо знаком студентам направления «Сервис на транспорте». Ранее они вместе с пассажирами участвовали в экологических акциях, заполняя скульптуру использованными посадочными талонами. Теперь этот символ будет ежедневно напоминать о сотрудничестве педагогам и учащимся.
В новом учебном году около 90 первокурсников приступят к обучению по транспортному направлению. Для них команда аэропорта организует ознакомительную экскурсию по терминалу. Ближе к зиме 240 студентов старших курсов пройдут практику, где познакомятся с работой инспекторов по досмотру и агентов по регистрации.
Директор по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова отметила, что практика в аэровокзале дает студентам возможность работать с современным оборудованием в разных условиях - от метельной зимы до летнего пассажирского потока. «Мы открываем для студентов мир авиации и передаем не только знания, но и частичку своей души», - подчеркнула она.
В планах аэровокзального комплекса - расширение сотрудничества не только с педагогическим колледжем, но и с Сахалинским государственным университетом, а также островными школами. Предприятие реализует программу профориентационных экскурсий и готово участвовать в выездных лекциях и практикумах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 11:51 Вчера Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков
- 16:38 29 Августа Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
- 10:13 29 Августа Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 28 Августа Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?