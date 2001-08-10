Аэропорт Южно-Сахалинска передал педагогическому колледжу символический арт-объект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска подарил педагогическому колледжу символический арт-объект - скульптуру в виде сердца, которая ранее украшала аэровокзальный комплекс. Этот жест подчеркивает развитие партнерства между авиапредприятием и образовательным учреждением в подготовке специалистов для транспортной сферы.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, арт-объект хорошо знаком студентам направления «Сервис на транспорте». Ранее они вместе с пассажирами участвовали в экологических акциях, заполняя скульптуру использованными посадочными талонами. Теперь этот символ будет ежедневно напоминать о сотрудничестве педагогам и учащимся.

В новом учебном году около 90 первокурсников приступят к обучению по транспортному направлению. Для них команда аэропорта организует ознакомительную экскурсию по терминалу. Ближе к зиме 240 студентов старших курсов пройдут практику, где познакомятся с работой инспекторов по досмотру и агентов по регистрации.

Директор по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова отметила, что практика в аэровокзале дает студентам возможность работать с современным оборудованием в разных условиях - от метельной зимы до летнего пассажирского потока. «Мы открываем для студентов мир авиации и передаем не только знания, но и частичку своей души», - подчеркнула она.

В планах аэровокзального комплекса - расширение сотрудничества не только с педагогическим колледжем, но и с Сахалинским государственным университетом, а также островными школами. Предприятие реализует программу профориентационных экскурсий и готово участвовать в выездных лекциях и практикумах.