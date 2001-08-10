В Южно-Сахалинске открыли первый кадетский класс Следственного комитета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на базе школы №1 создали первый в регионе кадетский класс Следственного комитета Российской Федерации. Торжественное открытие класса и церемония вручения погонов семиклассникам состоялись 1 сентября во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний.
Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии города, поздравить школьников, педагогов и родителей с началом учебного года пришел вице-мэр администрации Дмитрий Хайбриев. Он отметил, что для 92 первоклассников школы №1 начался важный этап жизни, и пожелал всем ученикам радости открытий и крепкой дружбы. Особое внимание вице-мэр уделил новому кадетскому классу, подчеркнув значимость выбора служения Отечеству.
Особенностью праздничной линейки стала церемония принятия в кадеты учеников 7 "А" класса. Школьникам вручили первые погоны и рассказали о программе подготовки. Ученица кадетского класса Ярослава Орлова поделилась, что им предстоит изучать военную подготовку, основы безопасности и защиты Родины. Ученик Макар Виниченко добавил, что стал кадетом чтобы продолжить семейную традицию и выразил гордость за право носить форму.
Первый кадетский класс Следственного комитета организовали при поддержке следственного управления СКР по Сахалинской области и региональной организации ветеранов следствия. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации школы, программа обучения предусматривает углубленное изучение права и усиленную физическую подготовку. В торжественной церемонии также участвовали руководитель следственного отдела по городу Максим Беган.
Всего в новом учебном году в Южно-Сахалинске за парты сели 31 тысяча школьников, включая 2800 первоклассников. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех образовательных учреждениях городского округа.
